Paraenses brilham no UFC

O final de semana foi de glória para o MMA Brasileiro, e teve um sabor especial aos paraenses. Com dois lutadores no card principal, o Pará deixou o octógono com duas vitórias e o título da categoria peso-mosca (até 57kg). Deiveson Figueiredo, o ‘Deus da Guerra’ e Michel Pereira venceram suas respectivas batalhas e seguem em alta no principal torneio de lutas do mundo.

O primeiro a subir no octógono foi o ‘Demolidor’ Michel Pereira, na categoria meio-médio (até 77kg), contra o Português Andre Fialho. O brasileiro sofreu pressão inicial no primeiro round, mas conseguiu equilibrar o combate diminuindo os espaços e aplicando uma série de chutes potentes, que o levaram a obter vantagem na contagem dos árbitros. Por decisão unânime (29 a 28), a vitória foi para Michel, que alcança a 27ª vitória na carreira, a quarta consecutiva.

“Foi uma luta difícil, meu oponente veio muito com o jab dele, mas consegui ter maturidade e surpreender no jogo. Temos um ponto forte nos chutes e usamos muito durante a luta. Minha equipe e eu treinamos muito. Inclusive quero agradecer a todos eles e minha família por mais essa vitória”, disse ao presidente do UFC, Dana White, após a luta.

Na quarta luta do card principal, foi a vez de outro paraense brilhar. O terceiro confronto entre Deiveson Figueiredo e o mexicano Brandon Moreno foi o mais emocionante e também histórico, fechando uma trilogia que abençoou o trabalho do ‘Deus da Guerra’, com a retomada do cinturão da categoria peso-mosca. Por 48 a 47, os juízes deram a vitória e o título, que Deiveson havia perdido para o mexicano em junho de 2021.

Durante a entrevista após a vitória, o campeão reconheceu o esforço do adversário e disse que se preparou exaustivamente para a revanche. “Primeiramente muito obrigado a Deus pela saúdo, pelo amor que tenho da minha família. Estou há 4 meses longe deles, treinando para pegar meu cinturão de volta. Esse show é para vocês. Hoje é meu dia. Brandon Moreno, você deu a luta da noite para a galera que está aqui”, disse.

Depois de levar novamente o cinturão do UFC, o lutador admite que precisou mudar drasticamente o seu estilo para surpreender o adversário. “Minha calma foi o que mais treinamos para mudar. Eu sempre entrava cheio de energia para acabar rápido a luta. Criamos um bloqueio nisso, me deixando mais calmo. E mais perigoso! Quando ele menos esperasse, eu ia atacar com violência. Nesses meses, consegui lapidar isso. E hoje conseguir colocar isso em prática”, confirma. Deiveson ainda levantou a possibilidade de uma quarta luta contra Brandon, desta vez no México.