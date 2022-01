Paraense Amanda Lemos tem luta marcada no UFC contra a ex-campeã da categoria Jéssica 'Bate-Estaca'

Cotada como uma das futuras desafiantes ao cinturão do peso-palha do UFC, a paraense Amanda Lemos vai lutar contra a ex-campeã da categoria Jéssica “Bate-Estaca”. Segundo o site “MMA Fighting”, o combate deve ocorre no evento do dia 23 de abril, ainda sem local definido.

Amanda Lemos vem de cinco vitórias consecutivas no UFC e está na 10° posição do ranking da categoria. A paraense de 34 anos tem um cartel de 11 vitórias, uma derrota e uma luta sem resultados. Depois que perdeu na estreia para a norte-americana Leslie Smith, a paraense se recuperou e tem crescido na organização.

A luta marca o retorno da ex-campeã para a categoria. Depois que perdeu o cinturão, “Bate-Estaca” subiu de categoria e chegou a disputar o título do peso-mosca com Valentina Shevchenko. No seu último combate, Jéssica venceu, por nocaute no primeiro round, Cynthia Calvillo. A lutadora de 30 anos é a única no UFC que já nocauteou adversárias em três pesos diferentes (peso-palha, peso-mosca e peso-galo).

Além de Amanda Lemos, outro paraense que tem luta marcada no UFC é Douglas D’Silva, que entra no octógono no próximo dia 12 de fevereiro. O combate será contra Sergey Morozov, no UFC 271, em Houston, Texas, Estados Unidos.