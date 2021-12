Amanda Lemos desembarca em Belém e avalia temporada no UFC: 'Gratificante para mim'

Depois de lutar no UFC, a paraense Amanda Lemos desembarcou em Belém na tarde desta segunda-feira (20). A lutadora venceu a norte-americana Angela Hill por decisão dividida no último sábado (18), em Las Vegas. Com esse resultado, Lemos soma cinco vitórias consecutivas na organização.

“Esse ano de 2021 foi bem gratificante para mim. A gente conseguiu emplacar três lutas e três vitórias e tem muito mais para 2022”, declarou Amanda em entrevista exclusiva ao OLiberal.

O combate entre Amanda Lemos e Angela Hill foi eleito a luta da noite do UFC Fight Night: Lewis vs Daukasa. As duas lutadoras travaram uma verdadeira guerra no octógono. No início do primeiro round, a paraense acertou um chute direto no rosto da norte-americana, que resistiu e conseguiu levar o confronto até o final. A paraense disse que ficou surpresa com a resistência da adversária.

“A Angela Hill é muito dura. Não imaginei que ela fosse suportar, mas ela mostrou que está lá também, que é uma atleta muito forte. Eu sabia que eu tinha ganhado a luta, mas foi bem disputada”, analisou a paraense.

Mesmo com 100% de aproveitamento no ano, Amanda enxerga alguns erros no jogo que não quer repetir na próxima temporada.

“Na viagem eu assisti várias vezes a minha luta e vi que eu tive algumas falhas, não fiz algumas coisas que eu treinei. Ela (Angela) fez um jogo diferente, o que me atrapalhou um pouco. Mas o importante é que eu saí com a vitória”, finalizou a lutadora.

Paraense foi recebida com festa (Márcio Nagano/O Liberal)

Com esse resultado, é possível que a paraense entre no top 10 da categoria peso-palha e fique mais próxima da briga pelo cinturão. Agora, Amanda Lemos vai aproveitar a família e descansar em Belém, mas em janeiro, ela já volta aos treinos.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Caio Maia do Núcleo de Esportes)