Na luta da noite, paraense vence no UFC e aumenta série para cinco vitórias seguidas

A paraense Amanda Lemos venceu a norte-americana Angela Hill, na categoria peso-palha (até 52 kg), no UFC Fight Night: Lewis vs Daukaus. O evento ocorreu no sábado (18), em Las Vegas. A lutadora aumentou a sequência invicta para cinco vitórias seguidas e derrotou Hill por decisão dividida dos jurados - o duelo foi eleito a luta da noite.

Em uma luta equilibrada, Amanda Lemos até começou melhor o combate. No entanto, Angela Hill conseguiu melhorar nos rounds seguintes. O embate entre as lutadores foi bastante intenso, com vários golpes trocados em pé, além de algumas quedas. Após 15 minutos de luta, Amanda levou a melhor na decisão dos juízes.

Com o quinto triunfo consecutivo, Amanda Lemos, natural de Belém, tem no cartel 11 vitórias, uma derrota e um empate. No UFC, são cinco vitórias e uma derrota. Atualmente em 11° no ranking da categoria que compete, Amanda vive a expectativa de se aproximar de uma luta pelo cinturão peso-palha.