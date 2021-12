Em busca do cinturão, Amanda Lemos se diz confiante para luta no UFC: 'Tenho o principal para vencer'

Na sexta luta na maior organização de MMA do mundo, a paraense Amanda Lemos vai enfrentar a norte-americana Angela Hill, na categoria peso-palha (até 52 kg), no UFC Fight Night: Lewis vs Daukaus. O evento ocorre neste sábado (18), em Las Vegas. A lutadora vem embalada de quatro vitórias seguidas e de um nocaute fulminante na mexicana Montserrat Ruiz. Assim, Amanda está segura de que fará uma boa luta.

“A expectativa é das melhores. Muito confiante pelo o camp que eu fiz, pelo meu treinamento até aqui. Estou confiante para mais uma vitória e fechar o ano com o pé direito”, declarou a lutadora em entrevista exclusiva ao OLiberal.com.

Amanda enfrentaria Nina Nunes, esposa da brasileira Amanda Nunes. Mas a norte-americana acabou se machucando e deixou o confronto um mês antes, dando espaço para a compatriota Angela Hill. Apesar da mudança “em cima da hora”, a paraense explicou que isso não atrapalhou o treinamento.

"Eu refiz algumas estratégias, mas não mudou muito. Já estávamos treinando bem. De qualquer maneira, a Angela aceitou a luta e a vamos lutar”, disse Amanda.

Angela Hill é uma lutadora que vem do Kickboxing, com boa movimentação e volume. Atualmente é a número 12 do ranking do peso-palha. No entanto, a norte-americana vem de derrota na organização e tem um cartel de 13 vitórias e 10 derrotas. Se vencer Angela Hill, Amanda pode subir no ranking e ficar mais perto do topo da categoria e, quem sabe, de uma disputa de cinturão.

Dificuldades

Atualmente, Amanda é a número 11 do ranking. Quem vê ela dando show no UFC, nem imagina que a lutadora já pensou em desistir. A paraense conta que, neste momento difícil, teve o apoio de uma pessoa especial.

“Eu comecei a treinar por convite de uma amiga. Nesse meio conheci o Yuri Marajó, passei a treinar com ele, e ele foi o cara que me incentivou. Já tentei desistir várias vezes, porque tive que trabalhar, por questões financeiras, mas ele não deixou. Ele é meu irmão. Se hoje em dia eu estou aqui é graças a Deus e a ele que também”, declarou Amanda.

Diferencial

*Uma das principais características de Amanda é a força dos golpes. A paraense, que tem 70% das vitórias por nocaute e luta na categoria menos pesada do UFC, acredita que a potência é o diferencial em relação às adversárias.

"Na academia eu faço muito o trabalho da minha força, do meu push e eu acho que é o meu grande diferencial na categoria, que é bem movimentada. As meninas têm muito volume de golpes. Mas eu acho que eu tenho o principal para acabar uma luta”, declarou a paraense.

Evento

O UFC Fight Night: Lewis vs Daukaus, ocorre neste sábado (18), em Las Vegas. O evento começa a partir das 18h. A paraense luta no card principal, que deve começar às 21h. O main event da noite será entre os norte-americanos Derrick Lewis e Chris Daukaus.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)