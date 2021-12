Com paraense em ação, cinco brasileiros lutam no UFC neste sábado

Além da paraense Amanda Lemos, quatro brasileiros lutam neste sábado (18), no UFC Fight Night: Lewis vs Daukaus, em Las Vegas, nos Estados Unidos. No último evento do ano, Raphael Assunção, Diego Ferreira, Raoni Barcelos e Melissa Gatto entram em ação na noite. Os norte-americanos Derrick Lewis e Chris Daukaus fazem a luta principal do evento, no peso-pesado.

A primeira representante do Brasil a lutar é a paulista Melissa Gatto, que luta contra Sijara Eubanks, peso-mosca. Depois de boa estreia na organização, onde nocauteou Victoria Leonardo, a lutadora quer manter o cartel intacto e ganhar moral na organização. Ainda no card preliminar, Raoni Barcelos enfrenta Victor Henry. O brasileiro busca se recuperar no ultimate, já que saiu derrotado do último confronto.

Já no card principal, Diego Ferreira entra no octógono para enfrentar o polonês Mateusz Gamrot. O amazonense vem de duas derrotas seguidas na organização e vai tentar espantar a má fase. Na mesma situação que Ferreira, Rafael Assunção, atual número 12 do peso-galo, luta contra Ricky Simon.

A Amanda Lemos vem embalada por quatro vitórias consecutivas. A paraense vai fazer a terceira luta mais importante da noite. O combate é contra a norte-americana Angela Hill. Se vencer, Amanda deve entrar no top 10 do peso-palha.

No combate principal da noite, a disputa é no peso-pesado, entre os norte-americanos Derrick Lewis e Chris Daukaus. Conhecidos pelos nocautes fulminantes, a expectativa para essa luta é que ela não chegue até o quinto round. Lewis é mais experiente e tem um cartel de 25 vitórias, sendo que 20 foram por nocaute, e três derrotas. Já Daukaus,, tem 11 das 12 vitórias por Knockout.

Serviço

O UFC Fight Night: Lewis vs Daukaus, ocorre neste sábado (18), em Las Vegas. O evento começa a partir das 18h, com o card preliminar.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)