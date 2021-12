No UFC, Amanda Lemos diz que luta não vai para as mãos dos juízes: ‘Nocaute ou finalização’

Embalada por quatro vitórias seguidas, a paraense Amanda Lemos vai lutar neste sábado (18), no UFC Fight Night: Lewis vs Daukaus. O combate será contra a norte-americana Angela Hill, no peso-palha. Uma das principais características de Lemos é a força dos socos e, nesse confronto, Amanda disse que o resultado não vai para as mãos dos juízes.

“A luta não vai para a decisão. O combate vai acabar no primeiro ou no segundo round. Vai ser por nocaute ou finalização”, declarou a lutadora em entrevista ao OLiberal.

No último combate, Amanda deu show no octógono e venceu a mexicana Montserrat Ruiz com 35 segundos de luta. Das 10 vitórias que a paraense tem no cartel, 70% foram por nocaute, 20% por finalização e apenas uma foi para a decisão. A única derrota de Lemos foi para Leisle Smith, na estreia no UFC.

Se vencer este combate, Amanda, que é a número 11 do ranking, pode subir na classificação e ficar mais perto de uma disputa pelo título da categoria.

Evento

O UFC Fight Night, terá na luta principal o combate entre Derrick Lewis e Chris Daukaus. O evento começa a partir das 18h, com o card preliminar. Já o principal, onde a paraense vai lutar, inicia às 21h.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)