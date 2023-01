Melquizael Costa assina com o UFC e fará sua estreia no UFC 283 no Rio de Janeiro

O atleta paraense Melquizael Costa "Melk/Kaut", de 26 anos, natural de Porto de Moz, uma das promessas do MMA nacional, aceitou o convite do UFC para substituir o atleta georgiano Guram Kutateladze. Ele vai enfrentar o paulista Thiago Moisés, fazendo, assim, o único confronto tupiniquim no UFC 283, que acontece no próximo dia 21, no Rio de Janeiro, na Jeunesse Arena. O representante da Chute Boxe Bauru venceu sete de suas últimas oito partidas como profissional, incluindo um nocaute técnico sobre José Cleiton de Melo Jr. no LFA 147, ocorrido em novembro de 2022.

Luta principal do UFC Vegas 67 tem mudança de última hora

O UFC vai ter seu primeiro evento de 2023 no próximo sábado (14), com o UFC Vegas 67, que será realizado em Las Vegas (EUA). Faltando poucos dias para a edição, o card perdeu um dos seus principais atletas. Por conta de uma lesão na boca, Kelvin Gastelum precisou ser retirado do combate que faria contra Nassourdine Imavov no main event.O substituto de Gastelum será Sean Strickland, que enfrentará Nassourdine Imavov em duelo válido por cinco rounds

Khabib Nurmagomedov anuncia sua aposentadoria como treinador de MMA

Nurmagomedov provocou sua saída do cenário do MMA em um post no Instagram publicado no último dia 5. O técnico da American Kickboxing Academy, Javier Mendez, que treinou Nurmagomedov, confirmou ao Yahoo Sports que o russo planeja se aposentar em um esforço para passar mais tempo com seus filhos

Revanche entre John Lineker e Fabrício Andrade muda de data e local

O confronto pelo cinturão peso-galo (até 66kg) do ONE Championship continua marcado e confirmado, mas em nova data e local. John Lineker e Fabrício de Andrade farão uma revanche não mais em 10 de fevereiro, na Indonésia, mas, sim, no dia 24 de fevereiro (ou, pra ser mais exato, já no dia 25 pelo horário local), na Tailândia. Eles farão a luta principal do One Fight Night 7

Alex Poatan leva cinturão do UFC a reserva indígena na Bahia

Nem a ascensão relâmpago ao topo da maior organização de MMA do mundo fez Alex Poatan esquecer suas origens. De volta ao Brasil após destronar Israel Adesanya e conquistar o título do peso médio (até 83,9kg) do UFC, o campeão aproveitou a passagem pela Bahia e levou o cinturão à reserva Pataxó Porto do Boi, localizada em Porto Seguro.