Depois de vencer a quarta luta seguida, paraense Michel Pereira conquista marca importante no UFC

Depois de vencer o português André Fialho, no UFC 270, no último sábado (22), o paraense Michel Pereira somou quatro vitórias consecutivas na organização. Este número colocou o lutador no top três dos atletas com mais triunfos seguidos na categoria meio-médio. Michel está empatado com outros dois lutadores: o norte-americano James Krause e o brasileiro Vicente Luque.

Na frente do “Paraense Voador” está apenas o campeão Kamaru Usman, que tem 15; Sean Brady e o adversário original para o último combate, Muslim Salikhov, ambos com cinco vitórias.

Michel Pereira deu show no octógono diante de Fialho e, agora, é possível que o lutador entre no ranking da categoria. Além disso, o paraense não quer ficar muito tempo parado: em maio deste ano, o UFC volta ao Brasil e ele quer fazer parte do card.

“Eu estou orgulhoso de poder dar o show que sempre falo que vou dar. Consegui fazer algumas coisas e o público gostou muito da minha luta… Quero muito lutar no Brasil, seria muito legal. Sempre quis atuar lá e agora tenho essa oportunidade”, disse Michel em entrevista ao UFC depois da luta.

Confira os lutadores com mais vitória seguidas na organização:

Kamaru Usman, 15

Sean Brady, 5

Muslim Salikhov, 5

Michel Pereira, 4

James Krause, 4

Vicente Luque, 4