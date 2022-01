No mesmo card que Deiveson Figueiredo, o paraense Michel Pereira diz que está ‘pronto para dar show’

Embalado por três vitórias consecutivas, o paraense Michel Pereira luta neste sábado (22), no UFC 270, mesmo evento que Deiveson Figueiredo. O combate será contra o português André Fialho, que substitui o russo Muslim Salikhov. Além do “paraense voador”, mais dois lutadores representam o Brasil no octógono: Raoni Barcelos e Saimon Oliveira, ambos no peso-galo.

Pode-se dizer que Michel Pereira está com moral na organização. Com um novo adversário, o combate, que seria na semana passada, passou para o UFC 270, que é mais importante por ter disputas de cinturões. Como se não bastasse ir para um card melhor, a organização escalou Michel para fazer a terceira luta principal da noite. Apesar da mudança de evento e adversário, o paraense garantiu que não teve problemas para adaptar o jogo.

“Não mudou nada. Estou pronto do mesmo jeito. Estou super preparado para esta luta, mantive meu peso, meu treino… Desta vez estou muito mais focado, muito mais forte e não importa quem vai ser o oponente, vai ser uma grande luta”, declarou Michel em entrevista coletiva do UFC.

André Fialho, é estreante no Ultimate. Ele foi contratado às pressas para substituir o Muslim Salikhov. O português tem passagens por eventos como o XMMA, no UAE Warriors e pelo Bellator. Ele tem um cartel de 14 vitórias e três derrotas.

O co-mant event da noite será do paraense Deiveson Figueiredo, que faz a trilogia com o mexicano Brandon Moreno, para tentar recuperar o cinturão do peso-mosca. Neste combate, Daico aparece como favorito em algumas casas de apostas.

Na luta principal, o camaronês Francis Ngannou, atual campeão, enfrenta o francês Cyril Gane para o unificação do título do peso-pesado, já que os dois lutadores têm cinturões. Talvez, esta seja uma das lutas da categoria mais equilibrada da organização. Tanto Ngannou quanto Gane tem alto poder de nocaute e técnica.

O brasileiro Raoni Barcelos vem de derrota na organização. Contra o norte-americano Victor Henry, ele vai em busca da vitória para não dar chances para a má fase. Saimon Oliveira faz a estreia no Ultimate contra Tony Gravely. O catarinense, que vem de cinco vitórias consecutivas, chegou no UFC por meio do Contender Series.

Serviço

O UFC 270 ocorre neste sábado (22), em Anaheim, na Califórnia, nos Estados Unidos. O evento começa a partir das 21h com o card preliminar. As lutas principais devem iniciar às 00h.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)