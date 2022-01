Após lesão de russo, paraense Michel Pereira deve encarar lutador português no UFC Vegas, diz site

Cerca de uma semana antes de lutar, o paraense Michel Pereira ficou sem adversário. O russo Muslim Salikhov sofreu uma lesão e precisou sair do card do UFC Vegas 46, que ocorre neste sábado (15), em Las Vegas. Entretanto, parece que o “paraense voador” já tem um novo oponente. De acordo com o site ESPN, seria o lutador português André Fialho.

Natural de Tucumã, Michel Pereira vem de três vitórias seguidas na organização, a última foi contra o norte-americano Niko Price. O “paraense voador” tem no cartel 26 vitórias e 11 derrotas na carreira.

VEJA MAIS

Já André Fialho chega ao UFC com quatro triunfos em 2021, um no XMMA e três no UAE Warriors. Além disso, o português teve passagem pelo Bellator.