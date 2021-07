Michel Pereira vence Niko Price por pontos no UFC 264

O lutador paraense Michel Pereira venceu o americano Niko Price por decisão unânime dos juízes, com o placar triplo de 29 a 28, pela categoria meio-médio no card preliminar do UFC 264, em Las Vegas, Estados Unidos.

Em uma luta considerada um dos destaques da noite, Price deu uma deda no olho do paraense. Pereira precisou se recuperar rápido, mas acabou travado na grade. A tempo, conseguir se afastar e viu o adversário cair. Mas em seguida a disputa volto a ser em pé. Em um contragolpe, Michel Pereira acertou e feriu o rosto do rival. Ele ainda tentou dar um chute com cambalhota em Price, mas sem sucesso.

No segundo round, Michel Pereira fez o americano perder o equilíbrio após um golpe. E a luta foi seguindo até chegar ao terceiro round, quando Niko Price se viu obrigado a pressionar o adversário, que devolvia no mesmo ritmo. Na reta final, o americano buscou a luta e o brasileiro se defendeu e contragolpeava. Foi uma luta pegada até o fim.

“A gente tem que respeitar ele. O Niko teve uma ótima atuação, tem todo o meu respeito. Eu ganhei na pontuação, isso é indiscutível. Obrigado a todos que me apoiaram”, afirmou Michel Pereira após o confronto.