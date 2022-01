Após início complicado, paraense Michel Pereira se recupera e vence adversário português no UFC

O Paraense Voador Michel Pereira venceu a quarta vitória seguida no UFC. Após três rounds, o lutador conquistou o triunfo por decisão unânime dos juízes, na madrugada deste domingo (23), no UFC 270, em Anaheim (EUA) contra o português André Fialho. Michel precisou virar o combate, depois de ser derrotado no primeiro assalto.

A luta

Michel Pereira começou a luta sendo bastante pressionado. André Fialho teve a iniciativa do combate. Apesar das tentativas de chutes do paraense, Michel foi surpreendido com o boxe de André, que encaixou no primeiro round e deu a vitória no round para o português.

Virada

No segundo round, Michel aproveitou a guarda baixa do adversário e iniciou a recuperação na luta. O paraense conseguiu encaixar um soco cruzado e uma combinação na cintura de André. Sentindo o momento favorável, Michel iniciou o show particular, ao aplicar joelhadas voadoras, cambalhotas e tentativas de chutes rodados.

No último round, ambos estavam cansados, mas Michel continuou melhor, acertando mais golpes. Ainda assim, André tentou no boxe igualar novamente as contas, mas o brasileiro respondeu na mesma moeda. No fim, os juízes deram a vitória a Michel.