Bicampeã da PFL, paraense Larissa Pacheco assina com o Karate Combat Lutadora está sem lutar oficialmente desde 2024, quando enfrentou Cris Cyborg O Liberal 20.04.26 10h45 Lutadora é natural de Marituba (Divulgação / Instagram) A paraense Larissa Pacheco, bicampeã da PFL, é a nova contratada do Karate Combat. O anúncio foi feito no último domingo (19), por meio das redes sociais. A lutadora vai competir na categoria peso-galo (61 kg). O comunicado veio também com a data da estreia: dia 2 de maio, no KC61, em Miami, nos Estados Unidos. "Larissa Pacheco está vindo para o pit! A divisão feminina peso-galo está prestes a ser chacoalhada. Pacheco vai fazer sua estreia no KC61, no dia 2 de maio", anunciou o Karate Combat em uma publicação no Instagram. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Natural de Marituba, Região Metropolitana de Belém, a paraense está sem lutar desde outubro de 2024, quando encarou Cris Cyborg, no PFL Super Fights. Na ocasião, Larissa perdeu por decisão unânime e encerrou uma sequência de 10 lutas invicta. Larissa ganhou destaque no universo do MMA após conquistar o cinturão da PFL sobre a então campeã Kayla Harrison. A paraense foi a primeira e, até o momento, a única a vencer a norte-americana, que hoje é campeã dos galos do UFC. Havia uma expectativa de que Larissa pudesse retornar ao UFC, evento em que lutou em 2014 e 2015, mas sem vitória. A paraense estava na equipe de Amanda Nunes, que iria enfrentar Harrison em um super evento do UFC. Uma das grandes questões de Larissa era o peso. Na PFL, ela foi campeã nas categorias peso-leve (até 70 kg) e pena (até 66 kg), enquanto, no UFC, a maior divisão feminina é até 65 kg. Agora, no Karate Combat, a paraense irá lutar no peso-galo, até 61 kg. Assim, a entrada no evento full contact pode ser também uma chance de se readaptar ao peso, buscar destaque e, quem sabe, retornar ao Ultimate. Em outubro de 2025, em entrevista ao site norte-americano MMA Fighting, Larissa falou sobre o desejo de voltar para a organização. "Estou disposta a lutar eventos fora também, para mostrar para o Dana e para o Mick [Maynard], que mandam nessa parte, que eu estou aqui”, afirmou a paraense na ocasião. Aos 31 anos, a lutadora tem um cartel com 23 vitórias e apenas cinco derrotas. O Karate Combat ainda divulgará a adversária da estreia de Pacheco na organização. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mma mais esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 