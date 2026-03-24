Após vitória, paraense Michel Pereira anuncia luta contra russo no UFC

O evento ainda não foi confirmado oficialmente pelo UFC. Mas Michel confirmou a luta com o russo por meio das redes sociais.

"Vamos fazer o show da noite no Azerbaijão! Fumo", escreveu o paraense na publicação compartilhada no Instagram.

Conhecido como Paraense Voador por conta dos golpes plásticos e acrobáticos, Michel Pereira tem um longo cartel no MMA. Aos 32 anos, o atleta natural de Tucumã, sudeste do Pará, soma 32 vitórias e 14 derrotas, além de dois no contest [luta sem resultado]. O lutador vinha em má fase no Ultimate após chegar a ficar invicto por oito combates.

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Entre 2024 e 2025, foram três reveses seguidos, para Anthony Hernandez, Abusupiyan Magomedov e Kyle Daukaus, o que colocou a posição dele na organização em risco. Mas, em fevereiro, Michel se recuperou com um triunfo por decisão dividida dos juízes sobre Reese.

O combate entre o paraense e o russo promete ser movimentado e baseado na luta em pé, já que ambos os lutadores são trocadores natos. O adversário de Pereira tem apenas uma derrota na carreira e 16 vitórias, sendo 12 por nocaute.

A única derrota de Sharabutdin foi para o experiente lutador inglês Michael Page, em fevereiro.

Se confirmado o duelo, Michel será o terceiro paraense com lutas marcadas no UFC. Melquizael Costa faz, no dia 16 de maio, o combate principal do UFC Vegas 117 contra o inglês Arnold Allen.

Já dia 30 de abril, será a vez do ex-campeão dos moscas Deiveson Figueiredo fazer o duelo principal do UFC Macau, na China, contra o chinês Song Yadong.