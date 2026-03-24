Após vitória, paraense Michel Pereira anuncia luta contra russo no UFC Lutador vai em busca da segunda vitória seguida na organização O Liberal 24.03.26 10h41 Duelo deve ocorrer em junho, no Azerbaijão (Divulgação / UFC) Após ter vivido a sua pior fase no UFC, acumulando três derrotas seguidas, o paraense Michel Pereira se recuperou em fevereiro com um triunfo sobre o estadunidense Zachary Reese e já pensa no futuro. O lutador se prepara para um novo duelo na categoria dos médios (até 84 kg), contra o russo Sharabutdin Magomedov. O combate está previsto para ocorrer no dia 27 de junho, no Azerbaijão. O evento ainda não foi confirmado oficialmente pelo UFC. Mas Michel confirmou a luta com o russo por meio das redes sociais. "Vamos fazer o show da noite no Azerbaijão! Fumo", escreveu o paraense na publicação compartilhada no Instagram. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Conhecido como Paraense Voador por conta dos golpes plásticos e acrobáticos, Michel Pereira tem um longo cartel no MMA. Aos 32 anos, o atleta natural de Tucumã, sudeste do Pará, soma 32 vitórias e 14 derrotas, além de dois no contest [luta sem resultado]. O lutador vinha em má fase no Ultimate após chegar a ficar invicto por oito combates. VEJA MAIS Dana White anuncia luta do paraense Melquizael Costa no UFC; veja data e horário Presidente do UFC confirma confrontos de brasileiros e destaca duelo do paraense contra Arnold Allen em maio Deiveson Figueiredo enfrenta chinês na luta principal do UFC Macau Paraense tenta se recuperar da derrota que sofreu na última luta para voltar a ter chances de disputar o cinturão do peso-galo Jon Jones diz que recusou proposta do UFC para lutar na Casa Branca: 'Senti que valia mais' Segundo o próprio "Bones", houve negociação direta com o Ultimate, mas o valor oferecido não foi suficiente para convencê-lo a aceitar o combate Entre 2024 e 2025, foram três reveses seguidos, para Anthony Hernandez, Abusupiyan Magomedov e Kyle Daukaus, o que colocou a posição dele na organização em risco. Mas, em fevereiro, Michel se recuperou com um triunfo por decisão dividida dos juízes sobre Reese. O combate entre o paraense e o russo promete ser movimentado e baseado na luta em pé, já que ambos os lutadores são trocadores natos. O adversário de Pereira tem apenas uma derrota na carreira e 16 vitórias, sendo 12 por nocaute. A única derrota de Sharabutdin foi para o experiente lutador inglês Michael Page, em fevereiro. Se confirmado o duelo, Michel será o terceiro paraense com lutas marcadas no UFC. Melquizael Costa faz, no dia 16 de maio, o combate principal do UFC Vegas 117 contra o inglês Arnold Allen. Já dia 30 de abril, será a vez do ex-campeão dos moscas Deiveson Figueiredo fazer o duelo principal do UFC Macau, na China, contra o chinês Song Yadong. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mma mais esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! 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