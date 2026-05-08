Independiente Medellín se desculpa com a torcida do Flamengo por confusão que cancelou jogo O time colombiano deve ser punido com WO., aplicado em forma de vitória por 3 a 0 para os flamenguistas, conforme prevê o artigo 24.2 do Código Disciplinar da Conmebol. Estadão Conteúdo 08.05.26 21h46 O Independiente Medellín pediu desculpas à torcida do Flamengo pela confusão que causou o cancelamento da partida entre os times na quinta-feira, pela Copa Libertadores. Por falta de segurança no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia, o duelo foi cancelado com menos de cinco minutos de jogo. "Oferece desculpas à torcida em geral, à torcida do Flamengo, destacando seu comportamento, assim como o dos seus jogadores e dirigentes", escreveu o clube em trecho da nota publicada nas redes sociais. Ainda na nota oficial, o Independiente Medellín disse compreender a insatisfação de sua torcida, mas ressaltou que os protestos devem respeitar "a convivência sadia" e condenou atos de vandalismo que resultaram no cancelamento do duelo. A diretoria ainda comunicou que abriu uma investigação interna e irá informar em breve suas conclusões. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Após ser eliminado precocemente no Campeonato Colombiano no último final de semana, Raúl Giraldo, acionista majoritário do clube, entrou no gramado visivelmente alcoolizado após a derrota para o Águilas Doradas. O dirigente fez gestos em direção às arquibancadas, incluindo sinais relacionados a dinheiro e causou revolta nos torcedores. Em protesto contra Giraldo e pela má fase e crise em campo, poucos setores do Atanasio Girardot foram ocupados para a partida desta quinta. Após o apito inicial, fogos e sinalizadores foram acesos nas arquibancadas e atirados em direção ao campo. Alguns torcedores tentaram invadir o gramado e entraram em confronto com a polícia Devido à situação, o árbitro Jesús Valenzuela decidiu pela interrupção do jogo. Em seguida, os jogadores dos dois times foram para os vestiários. Após 40 minutos de paralisação, a Conmebol confirmou que o jogo foi temporariamente suspenso. Em seguida, alguns torcedores começaram a evacuar as arquibancadas, com exceção das organizadas. Cerca de 1h15 depois da interrupção, o jogo foi oficialmente cancelado. O time colombiano deve ser punido com WO., aplicado em forma de vitória por 3 a 0 para os flamenguistas, conforme prevê o artigo 24.2 do Código Disciplinar da Conmebol. Tal punição é aplicada quando uma equipe é considera "responsável pela suspensão definitiva, cancelamento ou abandono da partida". Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Libertadores Independiente Medellín Flamengo desculpas COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Zé Ricardo confia no 'fator casa' do Remo contra o Palmeiras: 'Podemos, sim, buscar a vitória' Volante exaltou ainda o fato da equipe azulina ter vencido na última rodada, o que aumentou a confiança do time. 08.05.26 17h35 Futebol Paysandu tem melhor início de Série C em 16 anos, aponta levantamento Desempenho nas cinco primeiras rodadas não era registrado pelo clube desde 2010 08.05.26 15h35 Corrida do Sal Relevo de Salinas será desafio para competidores na Corrida do Sal 2026 Maratonista Kenny Rodrigues dá dicas de prepração para a maior prova de corrida do verão paraense. 08.05.26 12h22 MMA Sport Club Cinturão do UFC Freedom 250 comemorativo é apresentando 08.05.26 11h03 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Luis Enrique chama atletas para jantar em Paris e falta ao evento para deixar elenco à vontade O treinador espanhol marcou um jantar com todo o elenco na noite desta quinta-feira (7) 08.05.26 11h12 FUTEBOL Paysandu pode ser o único clube do Norte a participar de duas competições Sul-Americanas Caso o Paysandu ganhe a Copa Verde e a Copa Norte, o clube poderá ser representante do Brasil em uma possível competição promovida pela Conmebol 07.05.26 17h00 BUNDESLIGA Borussia x Eintracht : onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/05) pela Bundesliga Borussia Dortmund e Eintracht Frankfurt jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e detalhes da partida 08.05.26 14h30 FUTEBOL Torcida do Palmeiras esgota ingressos de arquibancada para o jogo contra o Remo Torcedores do Verdão 'fizeram a limpa' dos ingressos do setor visitante do Mangueirão, restando apenas cadeiras no valor de R$400 07.05.26 18h35