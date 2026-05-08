Independiente Medellín se desculpa com a torcida do Flamengo por confusão que cancelou jogo

O Independiente Medellín pediu desculpas à torcida do Flamengo pela confusão que causou o cancelamento da partida entre os times na quinta-feira, pela Copa Libertadores. Por falta de segurança no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia, o duelo foi cancelado com menos de cinco minutos de jogo.

"Oferece desculpas à torcida em geral, à torcida do Flamengo, destacando seu comportamento, assim como o dos seus jogadores e dirigentes", escreveu o clube em trecho da nota publicada nas redes sociais.

Ainda na nota oficial, o Independiente Medellín disse compreender a insatisfação de sua torcida, mas ressaltou que os protestos devem respeitar "a convivência sadia" e condenou atos de vandalismo que resultaram no cancelamento do duelo. A diretoria ainda comunicou que abriu uma investigação interna e irá informar em breve suas conclusões.

Após ser eliminado precocemente no Campeonato Colombiano no último final de semana, Raúl Giraldo, acionista majoritário do clube, entrou no gramado visivelmente alcoolizado após a derrota para o Águilas Doradas. O dirigente fez gestos em direção às arquibancadas, incluindo sinais relacionados a dinheiro e causou revolta nos torcedores.

Em protesto contra Giraldo e pela má fase e crise em campo, poucos setores do Atanasio Girardot foram ocupados para a partida desta quinta. Após o apito inicial, fogos e sinalizadores foram acesos nas arquibancadas e atirados em direção ao campo. Alguns torcedores tentaram invadir o gramado e entraram em confronto com a polícia

Devido à situação, o árbitro Jesús Valenzuela decidiu pela interrupção do jogo. Em seguida, os jogadores dos dois times foram para os vestiários. Após 40 minutos de paralisação, a Conmebol confirmou que o jogo foi temporariamente suspenso. Em seguida, alguns torcedores começaram a evacuar as arquibancadas, com exceção das organizadas. Cerca de 1h15 depois da interrupção, o jogo foi oficialmente cancelado.

O time colombiano deve ser punido com WO., aplicado em forma de vitória por 3 a 0 para os flamenguistas, conforme prevê o artigo 24.2 do Código Disciplinar da Conmebol. Tal punição é aplicada quando uma equipe é considera "responsável pela suspensão definitiva, cancelamento ou abandono da partida".