Jon Jones diz que recusou proposta do UFC para lutar na Casa Branca: 'Senti que valia mais' Segundo o próprio "Bones", houve negociação direta com o Ultimate, mas o valor oferecido não foi suficiente para convencê-lo a aceitar o combate Estadão Conteúdo 22.03.26 14h57 Jon Jones (Instagram @jonnybones) Jon Jones voltou ao centro das atenções fora do octógono. Em publicação nas redes sociais, o ex-campeão peso-pesado do UFC revelou que recusou uma proposta de 15 milhões de dólares (R$ 79 milhões) para lutar no evento previsto para a Casa Branca, em 14 de junho. Segundo o próprio "Bones", houve negociação direta com o Ultimate, mas o valor oferecido não foi suficiente para convencê-lo a aceitar o combate. O americano afirmou que chegou a reduzir sua pedida inicial, mas não viu avanço por parte da organização. "Eu estava pronto, disposto e fisicamente apto para entrar. Eu estava disposto a aceitar significativamente menos do que o pedido por Aspinall, mas eles não aumentaram nem um dólar acima de 15 milhões. Eu senti que a nossa luta valia mais", escreveu. A possibilidade de retorno ganhou força depois que Jones indicou que poderia adiar a aposentadoria, anunciada em junho de 2025, para participar do card histórico. Nos bastidores, fãs passaram a especular um eventual duelo contra Alex Poatan, que recentemente deixou o cinturão dos meio-pesados. A versão do lutador, porém, contrasta com a de Dana White. O presidente do UFC já havia dito publicamente que Jon Jones não estava nos planos para o evento e negou qualquer negociação em andamento. A resposta veio em tom direto. Jones afirmou que, de fato, conversou com a organização, revelou que trata um problema no quadril e disse que chegou a se preparar fisicamente para a luta, inclusive com tratamento recente. O impasse expôs mais um capítulo da relação desgastada entre atleta e UFC. Um dia após a divulgação do card completo, Jones pediu a rescisão do contrato e criticou a postura da organização. "Depois de tudo que dei ao UFC, ouvir que acabei é decepcionante. Se realmente acham isso, peço minha liberação", escreveu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave UFC Jon Jones Casa Branca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Médico do Remo explica ausências de Hernández e Patrick de Paula no jogo contra o Bahia Dupla está no departamento médico e pode retornar nas próximas rodadas 22.03.26 16h24 futebol Um dos destaques do Paysandu, Thalyson fala sobre fase e briga por vaga no time Atacante de 19 anos vive bom momento e projeta estreia na Copa Norte 22.03.26 14h30 futebol Paysandu anuncia contratação de goleiro campeão da Copa Grão-Pará Jogador iniciou a temporada no Capitão Poço e vai seguir com o Papão na sequência da temporada 22.03.26 13h45 Futebol Paysandu 'supera' crise, conquista título, classifica na CB e abre esperança à torcida O jornalista Carlos Ferreira faz um balanço dos três primeiros meses do Paysandu na temporada 2026, que tinha tudo pra ser 'terra arrasada', mas se tornou um ano de esperança ao torcedor 22.03.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (22/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 22.03.26 7h00 Futebol Paysandu 'supera' crise, conquista título, classifica na CB e abre esperança à torcida O jornalista Carlos Ferreira faz um balanço dos três primeiros meses do Paysandu na temporada 2026, que tinha tudo pra ser 'terra arrasada', mas se tornou um ano de esperança ao torcedor 22.03.26 9h00 Copa da Liga Inglesa Arsenal x City: onde assistir ao vivo e as escalações pela final da Copa da Liga Inglesa hoje (22) Arsenal e Manchester City jogam pela Copa da Liga Inglesa hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 22.03.26 12h00 Campeonato Brasileiro Remo x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/03) pelo Brasileirão Remo e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 22.03.26 15h00