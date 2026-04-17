MMA: Home Fight Championship 19 ocorre sábado em Cachoeira do Piriá Evento de MMA reúne nove lutas profissionais e disputa de cinturão no ginásio municipal a partir das 20h30 O Liberal 17.04.26 16h19 O evento é promovido pelo bicampeão mundial Romero Reis (Divulgação) O município de Cachoeira do Piriá (PA) recebe neste sábado (18), a partir das 20h30, a 19ª edição do Home Fight Championship (HFC) MMA. O evento será realizado no Ginásio Municipal Joaquim Maciel e contará com nove lutas profissionais, incluindo disputa de cinturão. A principal luta da noite será pelo cinturão da categoria peso pena (66 kg), entre Oziel “Neguinho da Baixada”, de Viseu (PA) , e Thiago Valentay, de Belém. O card reúne atletas de diferentes municípios paraenses. O evento é promovido pelo bicampeão mundial Romero Reis, com apoio da prefeitura de Cachoeira do Piriá. Segundo o organizador, a iniciativa busca incentivar o esporte e ampliar oportunidades para atletas do interior do estado. Evento de MMA destaca talentos do interior do Pará Romero Reis destacou a importância de levar competições para fora da capital. “Fico muito feliz em poder estar ajudando a revelar novos campeões, pois sei que o interior do Estado tem um celeiro de talentos que só precisam de uma oportunidade”, afirmou. Ele também citou o apoio da gestão municipal para a realização do evento e ressaltou o papel do esporte como ferramenta social. “O esporte é transformador e pode mudar a vida das pessoas”, completou. Card completo das lutas do HFC 19 Além da luta principal, o evento terá outros confrontos: Nonato Shaolin x Rony Silva (peso pena) Ezequias Majibu x Erick Alves (peso combinado) Reimison Predador x Pitbull (peso galo) Poly Zangoza x Francisca Guerreira (peso mosca) Marcus Gladiador x Raí Durinho (peso leve) Matheus Santos x Salys Silva (peso galo) Lucas da Baixada x Vitor da Costa (peso mosca) Edielson x Ruan Japim (peso galo) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave mais esportes mma home fight championship COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES LUTO Oscar Schmidt morre aos 68 anos após passar mal Ex-jogador da seleção brasileira teve mal-estar e não resistiu após atendimento médico nesta sexta-feira (17) 17.04.26 16h45 FUTEBOL MMA: Home Fight Championship 19 ocorre sábado em Cachoeira do Piriá Evento de MMA reúne nove lutas profissionais e disputa de cinturão no ginásio municipal a partir das 20h30 17.04.26 16h19 mais esportes Com homenagem à imprensa paraense, Nocaute na Violência 2026 é lançado em Belém Projeto chega ao 14º ano, reforça o esporte como ferramenta de inclusão social e destaca a importância do jornalismo 15.04.26 12h22 MMA SPORT CLUB Belém sedia Campeonato Brasileiro de Karatê JKA e celebra 80 anos do mestre Yoshizo Machid 14.04.26 15h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES COBRANÇA Em novo protesto, torcedores do Remo cobram jogadores e diretoria por resultados: 'Joguem com raça' Faixas foram estendidas no Baenão, na sede social do clube e em uma estação do BRT próxima ao estádio azulino 17.04.26 9h49 futebol CBF divulga tabela de mais quatro rodadas da Série C e define próximos jogos do Paysandu; confira Equipe bicolor já conhece datas e horários da 6ª à 9ª rodada da competição 17.04.26 11h47 futebol Com Vitor Bueno, Remo divulga lista de relacionados para duelo contra o RB Bragantino na Série A Time azulino encara a equipe paulista no próximo domingo (19), em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Brasileirão 17.04.26 13h50 LUTO Oscar Schmidt morre aos 68 anos após passar mal Ex-jogador da seleção brasileira teve mal-estar e não resistiu após atendimento médico nesta sexta-feira (17) 17.04.26 16h45