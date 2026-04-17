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MMA: Home Fight Championship 19 ocorre sábado em Cachoeira do Piriá

Evento de MMA reúne nove lutas profissionais e disputa de cinturão no ginásio municipal a partir das 20h30

O Liberal
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O evento é promovido pelo bicampeão mundial Romero Reis (Divulgação)

O município de Cachoeira do Piriá (PA) recebe neste sábado (18), a partir das 20h30, a 19ª edição do Home Fight Championship (HFC) MMA. O evento será realizado no Ginásio Municipal Joaquim Maciel e contará com nove lutas profissionais, incluindo disputa de cinturão.

A principal luta da noite será pelo cinturão da categoria peso pena (66 kg), entre Oziel “Neguinho da Baixada”, de Viseu (PA) , e Thiago Valentay, de Belém. O card reúne atletas de diferentes municípios paraenses. O evento é promovido pelo bicampeão mundial Romero Reis, com apoio da prefeitura de Cachoeira do Piriá. Segundo o organizador, a iniciativa busca incentivar o esporte e ampliar oportunidades para atletas do interior do estado. Evento de MMA destaca talentos do interior do Pará Romero Reis destacou a importância de levar competições para fora da capital.

“Fico muito feliz em poder estar ajudando a revelar novos campeões, pois sei que o interior do Estado tem um celeiro de talentos que só precisam de uma oportunidade”, afirmou.

Ele também citou o apoio da gestão municipal para a realização do evento e ressaltou o papel do esporte como ferramenta social. “O esporte é transformador e pode mudar a vida das pessoas”, completou. Card completo das lutas do HFC 19 Além da luta principal, o evento terá outros confrontos:

  • Nonato Shaolin x Rony Silva (peso pena)
  • Ezequias Majibu x Erick Alves (peso combinado)
  • Reimison Predador x Pitbull (peso galo)
  • Poly Zangoza x Francisca Guerreira (peso mosca)
  • Marcus Gladiador x Raí Durinho (peso leve)
  • Matheus Santos x Salys Silva (peso galo)
  • Lucas da Baixada x Vitor da Costa (peso mosca)
  • Edielson x Ruan Japim (peso galo)
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