Agora no boxe, Pará sobe mais uma vez ao pódio em torneio mundial escolar na França

O Pará conquistou mais duas medalhas no Mundial Escolar de Gymnasiade, em Normandia, na França. Na manhã desta sexta-feira (20), os estudantes-atletas do boxe Cristina Gabriel Marques Costa e Gustavo Jadson de Sousa Meireles, ambos de 17 anos, ganharam uma medalha de bronze cada no torneio.

O presidente da Federação Paraense do Desporto Escolar (FPDE), Gilson Pereira, destacou o nível da competição, que é organizada e realizada pela Confederação Internacional do Desporto Escolar (ISF). O que mostra o tamanho da conquista dos jovens paraenses:

"O Mundial Escolar tem um nível de competitividade altíssimo, com vários estudantes-atletas preparados e de grande potencial. Fico muito feliz de ver esses jovens talentos neste início promissor para o futuro do Brasil no esporte", afirmou Gilson.

O torneio mundial vai até domingo (22). A competição ocorre de dois em dois anos e reúne mais de 100 países. Além do boxe, várias outras modalidade são ofertadas pelo evento: tiro com arco, atletismo, badminton, basquete 3x3, vôlei de praia, boxe, dança, esgrima, ginástica artística, ginástica rítmica, judô, orientação, rugby, natação, tênis de mesa, taekwondo e luta olímpica. Os jogos paralímpicos conta com o atletismo, judô e a natação.