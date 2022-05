No atletismo, paraense conquista vaga para a final do Mundial Escolar na França

No atletismo, o paraense Elias Santos está na final da etapa mundial de Gymnasiade 2022, competição escolar, que ocorre em Normandia, na França. Nesta segunda-feira (16), o atleta de 17 anos venceu a prova dos 800 metros com o melhor tempo entre os classificados e vai disputar a medalha de ouro na próxima quinta-feira (19).

Elias começou a prova atrás do adversário, que era representante da França, mas nos últimos 300 metros conseguiu se recuperar e marcou um minuto, 50 segundos e 90 centésimos, o melhor das semifinais.

“A FPDE está muito feliz por essa conquista, oportunizando a esses atletas escolares participarem de um evento grande, o maior esportivo escolar do planeta. O Elias Santos fez bonito e estamos sonhando com o ouro para o Pará e para o Brasil”, disse o presidente da Federação Paraense de Desporto Escolar, Gilson Pereira.

O paraense é uma das promessas da modalidade aqui no estado. O atleta já foi campeão Sul-americano no revezamento 8x300, é campeão brasileiro e recordista norte/nordeste.

Além de Elias, o Pará está representado por outros cinco atletas do boxe. Cristiane Gabriele Costa, por Fernando Oliveira, Jadson Meireles e Keven Kennedy do Rosário tentam medalhas na Nobre Arte.

A Gymnasiade é organizado pela Federação Internacional do Desporto Escolar (ISF) e direcionado para jovens atletas do ensino fundamental e médio. A competição iniciou no último dia 14 de maio e vai até o dia 22. Nesta edição, o Brasil levou o maior número de representantes para a disputa, foram 230 atletas no total.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Fábio Will, repórter do Núcleo de Esportes)