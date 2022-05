Em busca da segunda vitória no UFC, paraense Rafael Alves tem luta marcada para julho

Em busca da sua segunda vitória no UFC, o paraense Rafael Alves vai lutar contra o norte-americano Drew Dober. O duelo ocorre no dia 30 de julho, no UFC 277, em Dallas, no Texas. O combate prinicpal do evento deve ser a disputa do cinturão inteirino dos moscas, que pertence a Deiveson Figueiredo, entre o mexicano Brandon Moreno e o neozelandês Kai Kara-France.

Após perder na sua estreia no UFC, Rafael se recuperou e venceu a primeira luta no evento em novembro do ano passado ao finalizar o inglês Marc Diakiese, no início do primeiro round. O "The Turn", como é conhecido, chegou no Ultimate por meio da penúltima temporada do Contender Series, reality do presidente da organização Dana White. Aos 31 anos, Alves tem um cartel com 20 vitórias e 10 derrotas.

VEJA MAIS

O adversário, Drew Dober, também vem de vitória e está na organização desde 2013. O norte-americano venceu por nocaute Terrance McKinney em março deste ano. Ao todo, o lutador tem 23 vitórias e 11 derrotas na carreira.

Evento

O UFC 277 tem três brasileiros no card. Além de Rafael Alves, o peso-leve Carlos Diego Ferreira, que enfrenta Drakkar Klose, e Paulo Borrachinha, que duela contra o ex-campeão dos médios Luke Rockhold, estão confirmados. Já o main event da noite, deve ser a disputa do cinturão inteiro dos moscas entre Brandon Moreno e Kai Kara-France, já que o paraense Deiveson Figueiredo está lesionado e não pode lutar.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Fábio Will, repórter do Núcleo de Esportes)