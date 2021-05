Paraense, na estreia, perde luta por pontos no UFC Font x Garbrandt

O paraense Rafael Alves, até começou bem e depois de um início em ritmo forte, não resistiu ao jogo completo de oponente Damir Ismagulov e acabou derrotado por decisão unânime (triplo 29-28), pelo peso-leve (até 70kg) no UFC Font x Garbrandt, realizado em Las Vegas (EUA), sábado (22)

Foi a estreia de Alves no Ultimate. O russo Ismagulov venceu quatro lutas no Ultimate, elevando o cartel para 23 vitórias e uma derrota, alcançando o 18º resultado positivo seguido.

Combate.

Rafael Alves acertou uma bomba logo no início e derrubou o russo. E, ao tentar a guilhotina, não conseguiu ajustar o estrangulamento. Ismagulov ficou por cima no solo, colocando golpes no ground and pound até o fim do round.

Superioridade

No segundo assalto, o russo passou a dominar também na trocação e quando colocou para baixo, administrou bem.

O paraense até cresceu na trocação no terceiro assalto, equilibrou as ações, mas não foi o suficiente para derrubar o favoritismo do russo.