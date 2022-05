Com lesão de Deiveson, Brandon Moreno deve enfrentar Kai Kara-France pelo cinturão dos moscas do UFC

O paraense Deiveson Figueiredo, campeão do peso-mosca do UFC, já declarou que não tem condições de lutar no meio do ano, por conta de uma lesão em um dos dedos das mãos. Com isso, o Ultimete quer promover a disputa pelo cinturão interino da categoria. De acordo com o jornalista Ariel Helwani, o combate será entre o mexicano Brandon Moreno e o neozolandês Kai Kara-France, no dia 30 julho, ainda sem local definido.

Ex-campeão, Brandon Moreno é o primeiro da lista dos desafiantes. No entanto, Deiveson já afirmou que não tem mais interresse em um quarto confronto contra o mexicano, mas já desafiou Kai Kara-France. Por conta da lesão, o paraense disse que só deve retornar ao octógono no final do ano.

O mexicano e o neozolandês já se enfrentaram antes, no UFC 245, em dezembro de 2019. Naquele momento, Moreno venceu por decisão unânime dos juízes.

Brandon Moreno tem 28 anos e um cartel com 19 vitórias, dois empates e cinco derrotas. Já Kara-France é um ano mais velho, tem 22 triunfos e nove derrotas na carreira.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)