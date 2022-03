Paraense Deiveson Figueiredo deixa Moreno para trás e desafia Kai Kara-France para duelo no UFC

Se depender do paraense Deiveson Figueiredo a sua próxima defesa de cinturão no UFC, será contra o neozelandês Kai Kara-France, mesmo com as negociações para a quarta luta com Brandon Moreno em andamento. Após a vitória de Kara-France no último UFC Fight Night, que ocorreu no sábado (26), em Columbus, Ohio, nos Estados Unidos, Deiveson, atual campeão do peso-mosca, foi às redes sociais desafiar o lutador.

"Parabéns para você, ‘kiwi sujo’ Kai Kara-France. Você acabou de ganhar o seu bilhete para enfrentar o Deus da Guerra. Brandon Moreno, você ficou para trás. Você foi derrotado duas vezes por [Alexandre] Pantoja, se você puder vencer ele, eu te dou a chance pelo título. Vamos fazer isso acontecer Dana White”, escreveu o paraense.

Kara France venceu Askar Askarov, segundo colocado da categoria, por decisão unânime no último sábado. Atualmente, ele é o número seis do ranking, atrás de Moreno e do brasilero Alexandre Pantoja, que estão na fila para a disputa de cinturão. Na entrevista no octógono, o neozelandês disse que já merecia enfrentar Deiveson.

Apesar do interesse dos dois lutadores, segundo o jornalista Ariel Helwani, especialista em MMA, a organização estaria negociando a quarta luta entre Figueiredo e Moreno para julho.

(Estagiária Aila Beatriz Inete, sob supervisão de Fábio Will, repórter de esportes de OLiberal.com)