Campeão do UFC, paraense Deiveson Figueiredo viraliza ao dançar brega; vídeo

Campeão do UFC, o paraense Deiveson Figueiredo supreendeu ao mostrar um dom diferente da habilidade e técnica da luta: a facilidade com a dança. O atleta mostrou todo o "gingado" ao dançar brega com uma parceira. O vídeo ganhou as redes sociais e aplicativos de mensagens ao longo desta quarta-feira (9).

Nas imagens, Deiveson foi visto bem à vontade ao som do tradicional ritmo paraense. O "show" dado por ele e pela parceira é acompanhado com animação por pessoas que rodeiam o casal.

Vale lembrar que Deiveson reconquistou o cinturão dos moscas do Ultimate no card do UFC 270, realizado no dia 22 de janeiro deste ano, em Anaheim, nos Estados Unidos. O paraense venceu Brandon Moreno após cinco rounds.

Após a vitória, o lutador teve que lidar com ataques racistas por parte de torcedores mexicanos e troucou farpas com Moreno.