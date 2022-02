Deus da Guerra x deus da treta! Campeão do UFC, Deiveson aceita 'desafio' de Bob Fllay para luta

Após sucesso da luta entre Whindersson Nunes e a lenda do boxe Popó, podemos ter a versão paraense do duelo. O lutador paraense Deivison Figueiredo aceitou o desafio do influencer Bob Fllay, para uma luta. Os dois usaram as redes sociais para trocarem provocações. Não foi divulgada uma data para a luta e nem em qual será o tipo de luta.