Estudante paraense conquista medalha de ouro em competição escolar mundial na França

O Brasil fez bonito no Mundial Escolar de Gymnasiade, disputado em Normandia, na França. A competição é A Gymnasiade, é a maior de nível escolar do mundo, e é realizada pela Confederação Internacional do Desporto Escolar (ISF). Elias Oliveira dos Santos, de 17 anos, conquistou nada menos que duas medalhas, entre elas o ouro nos 800 metros, com o tempo de 1 minuto, 50 segundos e 38 centésimos.

A participação do paraense foi de destaque. Elias ganhou o ouro e o bronze, no revezamento medley. Segundo ele, a conquista representa muito não só para ele, mas para o esporte paraense como um todo, sobretudo pelas dificuldades de prática nas modalidades amadoras.

“Moro em uma cidade pequena, e consegui fazer um feito grande para o Pará. O que estamos fazendo é gratificante, aqui é o Brasil”, disse.

Quem também esteve presente e comemorou a participação vitoriosa foi o pai do jovem, que também é técnico, Thiago Costa dos Santos. “Como pai, estou orgulho de saber que o meu filho está conseguindo os objetivos que estão sendo traçados para a vida dele. Como técnico isso é o começo de um grande sonho, coisas grandes e maiores estão por vir, o Brasil agora conhece Elias Santos e o Pará nunca teve um Campeão Mundial no atletismo, agora temos”, ressalta.

Elias recebe a medalha de bronze no revezamento medley (Divulgação)

Para o presidente da Federação Paraense de Desporto Escolar (FPDE), a vitória de Elias é fruto de muito trabalho e dedicação a nível não só local, mas também nacional. “O que o Elias Santos fez e vem fazendo é fruto de um longo trabalho de valorização do esporte escolar paraense que a gente vem fazendo, o pai e técnico do Elias, é o responsável por essa conquista junto com esse garoto que tem um futuro imenso no atletismo brasileiro. O trabalho da FPDE é esse, de levar o esporte escolar para todos os municípios dando oportunidades para esses garotos”, completa Gilson Pereira.