Mais de 80 atletas paraenses desembarcam em São Paulo para as Paralimpíadas Escolares

Mais de 80 atletas estudantis paralímpicos do Pará chegaram nesta terça-feira (23) em São Paulo para a disputa da 12ª edição das Paralimpíadas Escolares. Os atletas vão usar o dia para acertar os últimos detalhes antes da competição. Segundo a organização do evento, os jogos começam nesta quarta-feira (24) e seguem até a próxima sexta-feira (26).

O evento é uma realização do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e do Ministério da Cidadania. No Pará, os atletas recebem apoio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), por meio do Núcleo de Esporte e Lazer (NEL).

Na edição deste ano, 13 modalidades esportivas fazem parte das Paralimpíadas Escolares. De 11 a 17 anos (atletismo, bocha, judô, natação, tênis de mesa e tênis em cadeira de rodas; 12 a 17 anos (taekwondo); 13 a 17 anos (futebol PC, goalball, basquete em cadeira de rodas 3x3 e parabadminton); 13 a 18 anos (futebol de 5 e voleibol sentado).

A competição desportiva teve sua primeira edição em 2009. Desde então, se consagrou como o maior evento mundial para crianças com deficiência em idade escolar. Diversos talentos do paradesporto já passaram pelo torneio, como o velocista paraense Alan Fonteles, que alcançou a medalha de ouro nas Paraolimpíadas de Londres (2012).

Podem participar das Paralimpíadas Escolares 2021 equipes masculina e feminina, com deficiência física, visual e intelectual, e idade mínima de 11 anos (nascidos em 2010) e máxima de 18 anos (nascidos em 2003), conforme as modalidades previstas para o torneio, e desde que estejam regularmente matriculados e frequentando escolas de ensino fundamental, médio ou especial, pertencentes à rede pública ou particular de ensino.