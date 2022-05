Antes de luta contra Michel Pereira no UFC, argentino elogia o paraense: ‘Lutador espetacular’

O lutador de Tucumã, interior do Pará, Michel Pereira luta neste sábado (21), no UFC Vegas 55, contra Santiago Ponzinibbio. Muito querido pela torcida brasileira, o “Argentino Gente Boa”, como é conhecido o adversário do brasileiro, disse que está muito empolgado para o combate e elogiou o paraense.

“Eu acho um lutador espetacular, um dos mais espetaculares da companhia. É perigoso, com poder de nocaute, e versátil. Me preparei para isso. Tomo essa luta como desafio. É um estilo de luta diferente… Estou muito ansioso para que chegue sábado”, declarou o argentino em entrevista ao portal Super Lutas.

Santiago ficou popular entre os brasileiros após participação no The Ultimate Fighters Brasil 2. O lutador é o 14° colocado do ranking dos meio-médios. No entanto, o argentino vem de derrota na organização para Geoff Neal. Apesar disso, Ponzinibbio está confiante de que pode vencer o paraense.

“Vai ser uma luta muito divertida para os fanáticos. Tenho poder de nocaute, vou buscar o nocaute. Se acontecer, bem. Se não, vou ficar batendo, dando show, por três assaltos”, afirmou.

Michel, diferentemente de Santiago, vem embalado por quatro vitórias seguidas. O "Paraense Voador" é conhecido pelo seu mix de golpes e pela sua versatilidade no octógono. Contudo, Ponzinibbio disse que tem uma “surpresa” para Pereira e que acredita que leva vantagem por ser mais experiente na organização.

“Eu tenho muita experiência dentro da organização, como lutador. Sou um atleta muito rodado. Preciso capitalizar as oportunidades da luta. Estou preparado para trabalhar em todos os campos. Tenho um excelente treinador de wrestling, de jiu-jitsu. Na parte em pé [também]. Estou muito bem treinado para qualquer âmbito que o combate for”, explicou onzinibbio.

O argentino, de 35 anos, tem um cartel com 28 vitórias e apenas cinco derrotas. Já o paraense, acumula 40 lutas na carreira, sendo 27 triunfos, 11 reveses e dois empates.

Evento

O UFC Fight Night do dia 21 de maio terá a brasileira Ketlen Vieira contra Holly Holm. O evento também terá o duelo entre a paraense Polyana Viana e Tabatha Ricci. Além disso, outros dois brasileiros devem lutar: Felipe Cabocão e Jailton Malhadinho.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Fábio Will, repórter do Núcleo de Esportes)