Em boa fase no UFC, Michel Pereira projeta disputa de cinturão: ‘Já era para estar dentro do ranking’

Mesmo no top três dos atletas com mais vitórias seguidas nos meio-médio do UFC, Michel Pereira ainda não entrou no ranking da divisão. O paraense já acumulou quatro triunfos consecutivos, o último foi contra o português André Fialho, que estreou na organização no último dia 22. Em entrevista exclusiva ao OLiberal.com, o lutador disse que já deveria enfrentar o campeão, Kamaru Usman.

“Na verdade já era pra eu ter enfrentado [o campeão], já era para estar dentro do ranking, mas essa pandemia veio estragando tudo. Agora estou de férias e me recuperando para fazer minha próxima luta contra um ranqueado, para eu entrar na lista e enfrentar os tops da categoria”, explicou Michel.

O “Paraense Voador'' deveria ter enfrentado, na última luta, Muslim Salikhov, que é o 10° colocado da categoria. Assim, caso Michel vencesse, ele tomaria o lugar do russo. Contudo, o adversário acabou se lesionando na semana anterior ao evento e saiu do combate, sendo substituído por Fialho.

Agora, Michel Pereira planeja se recuperar e voltar a treinar para entrar no ranking, escalar a categoria até chegar a uma disputa de cinturão.

“Eu estou trabalhando para isso. Quando é época de treinar eu fico muito focado no objetivo e isso vai me tornar o campeão da categoria”, afirmou o lutador.

Michel ainda contou que vai passar uma temporada de férias aqui no Pará. Ele disse que vai rever alguns amigos, cuidar da fazenda recém-adquirida e descansar para poder voltar aos treinamentos nos EUA, onde mora atualmente.