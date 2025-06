Levantamento mostra clubes com maiores despesas salariais do Brasil em 2024; veja o ranking

Um levantamento divulgado nesta semana revelou quais são os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro com as maiores folhas salariais em 2024. A nova edição do Relatório Convocados 2025, elaborada pela Convocados Gestora de Ativos de Futebol em parceria com a OutField Inc. e com patrocínio da Galapagos Capital, traz detalhes sobre os bastidores financeiros do futebol nacional.

O estudo considera como "gastos com pessoal" os salários, encargos e direitos de imagem de todos os funcionários dos clubes, e não apenas do elenco profissional. Ao todo, a Série A movimentou R$ 10,2 bilhões em receitas em 2024, o maior valor já registrado, mas também acumula R$ 14,6 bilhões em dívidas.

VEJA MAIS

De acordo com o estudo, o Flamengo lidera com folga a lista, com R$ 605 milhões em gastos com pessoal em 2024, um aumento de 15% em relação ao ano anterior. O São Paulo aparece em segundo lugar, com R$ 452 milhões, seguido pelo Corinthians, com R$ 429 milhões.

O Palmeiras chama atenção ao ocupar a quarta posição com R$ 424 milhões, mesmo após ter reduzido sua folha em 10% em comparação a 2023. O Fluminense aparece logo depois, com R$ 378 milhões, seguido por Atlético-MG (R$ 314 milhões), Grêmio (R$ 305 milhões) e Botafogo (R$ 290 milhões).

Confira o ranking completo das maiores folhas salariais do Brasil em 2024

Clube ⚽ Gastos de 2024 💸 Flamengo R$ 605 milhões São Paulo R$ 452 milhões Corinthians R$ 429 milhões Palmeiras R$ 424 milhões Fluminense R$ 378 milhões Atlético-MG R$ 314 milhões Grêmio R$ 305 milhões Botafogo R$ 290 milhões Internacional R$ 274 milhões RB Bragantino R$ 251 milhões Vasco R$ 234 milhões Cruzeiro R$ 221 milhões Bahia R$ 186 milhões Athlético-PR R$ 173 milhões Fortaleza R$ 168 milhões Vitória R$ 109 milhões Cuiabá R$ 96 milhões Criciúma R$ 77 milhões Juventude R$ 67 milhões Atlético-GO R$ 56 milhões