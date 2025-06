Corinthians celebra semana livre para deixar Garro em condições de iniciar jogo com o Grêmio

Recuperado de lesão no joelho, o meia Rodrigo Garro entrou depois do intervalo nos jogos contra Huracán, na despedida da Copa Sul-Americana, e diante do Vitória, pelo Brasileirão. Melhorou o desempenho do Corinthians em ambos os confrontos e agora o clube corre contra o tempo para tê-lo desde o início diante do Grêmio, dia 12, em Porto Alegre. E a parada da data Fifa virou um auxiliar para os paulistas.

Com a semana inteira livre para trabalhar, Dorival Júnior vem tendo uma atenção especial com o argentino, que está participando de todas as atividades, mesmo com o elenco reduzido por causa da ausência dos convocados para as Eliminatórias sul-americanas (Hugo Souza, Félix Torres, Carrillo, Romero e Martínez) e Memphis, com a Holanda.

Nada, porém, de exageros. A ordem é dosar os trabalhos de Garro. E o preparador físico Celso Rezende não esconde a empolgação por ganhar esse tempo para ajustar o fôlego do armador. Assim como o zagueiro Gustavo Henrique também ganha preparação especial.

"Este período caiu como uma luva para nós, até porque nós temos jogadores que estão voltando de lesão, que precisam de um cuidado maior, e também estamos aproveitando para melhorar a capacidade física de alguns atletas", afirmou Celso Rezende, que fez o time levantar peso e depois participar de um circuito no CT Joaquim Grava.

Dorival Júnior ainda "bateu bola" com os jogadores à disposição, que ganharam o reforço de oito jovens das categorias de base: os goleiros Cadu e Gustavo Milani, o zagueiro Gama, os meio-campistas Bahia e Dieguinho e os atacantes Gui Negão, Kauê Furquim e Nicollas.

"Trabalhando o que tem de se fazer na parte técnica e tática com um reforço do que a gente precisa. A preparação é para o jogo, mas ao mesmo tempo, usando o espaço um pouquinho maior para trabalhar mais."