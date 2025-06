Dudu é inscrito no BID da CBF e deve estrear pelo Atlético-MG contra o Internacional

O técnico Cuca vai poder contar com um importante reforço a partir de agora. O atacante Dudu teve o nome registrado pelo Atlético-MG no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e agora está pronto para estrear pela equipe mineira. À disposição, o jogador deve fazer o seu primeiro jogo diante do Internacional, no próximo dia 12, em confronto válido pelo Campeonato Brasileiro.

Dudu vem treinando com os novos companheiros desde o início de maio, quando deixou o Cruzeiro. Além do Campeonato Brasileiro, o atacante também vai reforçar o conjunto alvinegro na Copa do Brasil (o clube está na fase de oitavas de final) como nos playoffs da Copa Sul-Americana.

Cuca vai aproveitar os treinos da semana para ajustar a equipe. Com quase um mês de preparação física e técnica, o atacante pode ser um importante aliado para ajudar o time a se recuperar no Campeonato Brasileiro. Mesmo que não inicie o confronto contra a equipe gaúcha desde o início, é dada como certa a entrada do atleta no decorrer da partida.

O Atlético-MG, que vem de vitória na última rodada (bateu o Ceará por 1 a 0 fora de casa) contabiliza 17 pontos e aparece na oitava colocação com a mesma pontuação do Mirassol (porém fica uma colocação atrás pelos critérios de desempate).

Após deixar o rival Cruzeiro por causa de uma crise de relacionamento com o treinador português Leonardo Jardim, que o barrou do time principal, o atacante de 33 anos busca agora dar a volta por cima no Atlético-MG. Dudu chega ao clube mineiro como a principal contratação antes da abertura da janela de transferências do meio do ano, que corresponde ao período de julho e agosto.