Independiente Petrolero x Palmeiras: onde assistir ao vivo hoje (03/05) pela Libertadores

Independiente Petrolero e Palmeiras disputam nesta terça-feira (03/05), em partida válida pela Libertadores 2022. A partida está programada para começar às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Patria, em Sucre, na Bolívia. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Independiente Petrolero x Palmeiras?

Como Independiente Petrolero x Palmeiras chegam para o jogo?

O Palmeiras é líder isolado do Grupo A com nove pontos. Já o Independiente Petrolero, é o lanterna da chave com somente um ponto.

FICHA TÉCNICA

Independiente Petrolero x Palmeiras

Libertadores

Local: Estádio Olímpico Patria, em Sucre, na Bolívia.

Data/Horário: 03 de maio de 2022, 21h30

Árbitro: Nicolas Lamolina (ARG)

Auxiliares: Maximiliano Del Yesso (ARG) e Daiana Milone (ARG)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Independiente Petrolero: Arancibia; Chiatti, Cabrera e Bento; Sajama, Acuña, Maconde, Palacios e Flores; Cristaldo e Correa. TÉCNICO: Marcelo Robledo.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Dudu e Rony. TÉCNICO: Abel Ferreira.

