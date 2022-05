Estudiantes x Nacional-URU: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (03/05) pela Libertadores

Estudiantes e Nacional-URU disputam nesta terça-feira (03/05), em partida válida pela Libertadores 2022. A partida está programada para começar às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

VEJA MAIS

Onde assistir Estudiantes x Nacional-URU?

A partida Estudiantes x Nacional-URU pode ser assistida pelo streaming Conmebol TV

Como Estudiantes x Nacional-URU chegam para o jogo?

O Estudiantes está em primeiro lugar no grupo C com 7 pontos. Já o Nacional do Uruguai, aparece na terceira posição com 4 pontos.

FICHA TÉCNICA

Estudiantes x Nacional-URU

Libertadores

Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina.

Data/Horário: 03 de maio de 2022, 21h30

VEJA MAIS

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Estudiantes: Andújar; Godoy, Rogel, Noguera, Más; Manuel Castro, Zuqui, Rodríguez, Pellegrini; Gustavo del Prete e Mauro Boselli. TÉCNICO: Ricardo Zielinski

Nacional-URU: Rochet; Cándido, Marichal, Léo Coelho, Rodriguez; Benitez, Carballo, Monzeglio, Castro; Ocampo e Gigliotti. TÉCNICO: Pablo Repetto.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)