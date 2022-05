América-MG x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (03/05) pela Libertadores

Os times América-MG e Atlético-MG disputam nesta terça-feira (03/05), em partida válida pela Libertadores 2022. A partida está programada para começar às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

VEJA MAIS

Onde assistir América-MG x Atlético-MG?

A partida América-MG x Atlético-MG pode ser assistida pelo canal ESPN e streaming Star+

Como América-MG x Atlético-MG chegam para o jogo?

O América é lanterna do Grupo D com apenas um ponto. Já o Atlético, é o segundo do grupo, com cinco pontos.

FICHA TÉCNICA

América-MG x Atlético-MG

Libertadores

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte.

Data/Horário: 03 de maio de 2022, 21h30

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

América-MG: Jaílson; Patric, Éder, Iago Maidana e João Paulo; Zé Ricardo (Flávio), Juninho e Felipe Azevedo; Pedrinho, Paulinho Bóia e Matheusinho. TÉCNICO: Vagner Mancini

Atlético-MG: Everson; Mariano, Nathan Silva, Alonso e Arana; Allan, Jair (Vargas), Zaracho e Nacho; Ademir e Hulk. TÉCNICO: Antônio Mohamed

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)