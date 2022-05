Castanhal x Fluminense-PI: onde assistir ao vivo hoje (03/05) pela Série D do Brasileiro

Os times Castanhal e Fluminense-PI disputam nesta terça-feira (03/05), em partida válida pelo Campeonato Brasileiro da Série D 2022. A partida está programada para começar às 15h (horário de Brasília), no Estádio Diogão, em Bragança, no nordeste do Pará. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Castanhal x Fluminense-PI?

A partida Castanhal x Fluminense-PI pode ser assistida pelo streaming InStart TV

Como Castanhal x Fluminense-PI chegam para o jogo?

O castanhal busca se aproximar do G-4, zona de classificação à próxima fase da Série D. Já o Fluminense-PI, é o líder da chave, com duas vitórias em duas partidas.

FICHA TÉCNICA

Castanhal x Fluminense-PI

Campeonato Brasileiro Série D

Local: Estádio Diogão, em Bragança, no nordeste do Pará.

Data/Horário: 03 de maio de 2022, 15h

Árbitro: Fábio Santos de Santana (AC)

Assistentes: Rafael Bastos Cardoso (PA) e Robson João dos Reis (PA)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Castanhal: Axel; Daelson, Zulu, Elias e Rodrigo; Ricardo Capanema, Samuel, Fazendinha e Gui Campana; Ruan e Whelton. TÉCNICO: Robson Melo.

Fluminense-PI: Nicolas; Gean, Ramon, Michel e Tiaguinho; Mazinho, Sapé e Janeudo; William Salvino, Eduardo e Mário Sérgio. TÉCNICO: Marcelo Vilar.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)