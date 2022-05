The Strongest x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (03/05) pela Libertadores

Os times The Strongest e Athletico-PR disputam nesta terça-feira (03/05), em partida válida pela Libertadores 2022. A partida está programada para começar às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Hernando Siles, na Bolívia. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir The Strongest x Athletico-PR?

A partida The Strongest x Athletico-PRpode ser assistida pelo canal ESPN e Facebook

Como The Strongest x Athletico-PRchegam para o jogo?

Pelo grupo B, o Athletico-PRé o vice-líder com quatro pontos. Já o The Strongest, tem dois pontos.

FICHA TÉCNICA

The Strongest x Athletico-PR

Libertadores

Local: Estádio Hernando Siles, na Bolívia

Data/Horário: 03 de maio de 2022, 19h15

Árbitro: Augusto Menendez (PER)

Assistentes: Michael Orue (PER) e Jesus Sanchez (PER)

Quarto árbitro: Kevin Ortega (PER)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

The Strongest: Viscarra; Saúl Torres, Castillo, Demiquel e Juan Aponte; Gabriel Esparza (Yvo Calleros), Ursino e Saucedo; Henry Vaca, Triverio e Maurício Prost. TÉCNICO: Christian Díaz

Athletico-PR: Bento; Matheus Felipe, Lucas Halter e Lucas Fasson; Erick, Bryan García, Christian (Marcelo Cirino) e Abner; David Terans, Canobbio e Vitinho. TÉCNICO: Fábio Carille

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)