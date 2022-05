Deportivo Táchira x Emelec: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (03/05) pela Libertadores

Deportivo Táchira e Emelec disputam nesta terça-feira (03/05), em partida válida pela Libertadores 2022. A partida está programada para começar às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, na Venezuela. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Deportivo Táchira x Emelec?

A partida Deportivo Táchira x Emelec pode ser assistida pelo streaming Conmebol TV

Como Deportivo Táchira x Emelec chegam para o jogo?

O Emelec ocupa a terceira posição no grupo A com 2 pontos. Já o Deportivo Táchira, está na na vice-liderança do grupo com 4 pontos.

FICHA TÉCNICA

Deportivo Táchira x Emelec

Libertadores

Local: Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, na Venezuela.

Data/Horário: 03 de maio de 2022, 19h15

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Deportivo Táchira: alera; Flores, Camacho, Marrufo, Benítez; Figueroa, Garces, Cova, Chacón; Farías e Uribe. TÉCNICO: Alexandre Pallarés

Emelec: Ortiz; Carabalí, Leguizamón, Chávez, Pitton; Cevallos, Arroyo, Rodríguez; Zapata, Cabeza e Rojas. TÉCNICO: Ismael Rescalvao

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)