Governador garante Belém como sede da Copa do Mundo feminina de 2027: 'Não tenho dúvida'

Durante a assinatura do contrato de patrocínio do Governo do Estado com o Parazão 2025, o governador Helder Barbalho afirmou que Belém deve ser uma das sedes da Copa do Mundo feminina de 2027. A declaração foi feita em entrevista ao jornalista Abner Luiz, da Rádio Liberal+.

O governador garantiu que a capital será uma das escolhidas e afirmou que, desta vez, não terá a frustração que teve em 2014, quando Belém ficou de fora da Copa do Mundo masculina, que aconteceu no Brasil.

"Eu não tenho dúvida de que Belém será sede da Copa do Mundo feminina, portanto, aquilo que aconteceu em 2014, de nós termos ficado de fora, não se repetirá, exatamente pelo papel que hoje Belém e o Estado do Pará exercem no protagonismo nacional", afirmou o governador.

Belém é uma das candidatas para sediar jogos da Copa do Mundo feminina de 2027. O estádio Mangueirão já recebeu visitas técnicas de membros da Federação Internacional de Futebol (FIFA) e está no radar da organização.

Em entrevista à Rádio Liberal+ na última segunda-feira (27), o governador disse não ter dúvidas de que a capital paraense será uma das cidades escolhidas e que o anúncio deve ser feito em breve.

“Teremos, em breve, o anúncio de Belém como uma das sedes da Copa Feminina. Estamos absolutamente convictos disso. Quando realizamos o novo Mangueirão, foi com esse objetivo: trazer o Pará para o protagonismo esportivo do Brasil”, afirmou.