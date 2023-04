Semifinais do Parazão: Paysandu x Águia terá arbitragem FIFA e Remo x Cametá terá trio local

O final de semana será de definições no Campeonato Paraense 2023. Conheceremos os finalistas da competição estadual e os dois primeiros classificados para a Copa do Brasil de 2024. Após polêmica no jogo de ida com o placar de Águia 0 x 1 Paysandu, em Marabá (PA), e solicitação da diretoria do Águia, a federação Paraense de Futebol (FPF), divulgou os trios de arbitragem das duas semifinais, Paysandu x Águia e Remo x Cametá.

A partida entre Paysandu x Águia de Marabá, neste sábado (29), às 19h, no Mangueirão, terá o comando do árbitro FIFA-DF, Sávio Pereira Sampaio. Ele será auxiliado também por dois assistentes FIFA; Brígida Cirilo Ferreira (FIFA-AL) e Anne Kesy Gomes de Sá (FIFA-AM). O quarto árbitro será Fernando Antônio Mendes nascimento Filho, da FPF-PA.

No domingo

Já a outra semifinal, que será disputada entre Remo x Cametá, no domingo (30), às 17h, no Baenão, em Belém, será comandada por um trio de arbitragem local. O árbitro central será Andrey da Silva e Silva (CBF-PA) e será auxiliado por Luís Diego Nascimento Lopes (CBF-PA) e Leory Rodrigues Pereira (FPF-PA). O Quarto árbitro será Thiago Kawe da Silva Ferreira (FPF-PA).

Na bronca

O Águia de Marabá reclamou bastante da arbitragem do último jogo, em Marabá, contra o Paysandu. A diretoria protestou de um pênalti marcado a favor do clube bicolor e soltou uma nota pedindo VAR e arbitragem FIFA no jogo de volta em Belém.

Situação – Paysandu x Águia

Com a vitória de 1 a 0 no jogo de ida, em Marabá (PA), o Paysandu possui a vantagem do empate para avançar à final do Parazão. Já o Águia precisa vencer por dois gols de diferença para seguir adiante de forma direta. Caso o Azulão vença o Paysandu por um gol de diferença, a vaga na final do Parazão será decidida nos pênaltis.

Situação – Remo x Cametá

Já na partida entre Leão Azul x Mapará Elétrico, após o empate no primeiro jogo em 1 a 1 na cidade de Cametá (PA), quem vencer conquista a vaga na final do Parazão. Caso as equipes empatem, a decisão da vaga será decidida nas penalidades.

Se liga

Tanto Paysandu x Águia de Marabá, no sábado (29), quanto Remo x Cametá, no domingo (30), terão transmissão lance a lance pelo OLiberal.com, além da equipe da Rádio Liberal FM, que faz a transmissão no Youtube e na frequência 97.5MHz.