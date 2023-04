Paysandu vence Águia de Marabá por vantagem mínima e larga na frente por vaga na final do Parazão

Em partida bastante disputada, o Paysandu venceu o Águia por 1 a 0, no estádio Zinho Oliveira, em Marabá, pelo confronto de ida das semifinais do Parazão. O gol bicolor foi marcado aos 10 minutos do segundo tempo pelo atacante Mário Sérgio, de pênalti. Com o resultado, o Papão abre vantagem na briga por uma vaga na decisão do Estadual.

A vitória pelo placar mínimo diante do Águia garante ao Paysandu o benefício de jogar pelo empate no duelo de volta, marcado para ocorrer no estádio da Curuzu, no próximo sábado (29), às 19h. Já o Azulão Marabaense, para avançar, precisa bater o Bicola por dois ou mais gols de diferença. Caso o time do interior vença por um gol de vantagem, a vaga na final será definida nos pênaltis.

Antes do duelo de volta pelo Parazão, ambas as equipes entram em campo no meio da semana pelo segundo jogo da terceira fase da Copa do Brasil de 2023. Na terça-feira (25), às 19h, no Mangueirão, o Paysandu recebe o Fluminense. Já na quarta-feira (26), às 19h30, também no Mangueirão, o Águia enfrenta o Fortaleza.

Primeiro tempo

Águia e Paysandu fizeram um bom primeiro tempo no estádio Zinho Oliveira. Para buscar um resultado positivo, ambas as equipes preferiram apostar em jogadas pelas laterais.

O Paysandu buscava o gol mais pelo lado esquerdo. Giovane, volante recém-contratado pelo Bicola, caía pelo setor e participava de várias triangulações junto com Vinícius Leite e Ricardinho. Juntos, os três jogadores davam o ritmo do Papão no jogo e tentavam municiar o atacante Mário Sérgio.

Em duas oportunidades, inclusive, o artilheiro do Parazão quase marcou. A primeira foi logo no início do jogo, quando o centroavante pressionou a saída de bola do Azulão, recuperou a posse, mas teve a finalização defendida por Axel. A segunda chance ocorreu na metade do primeiro tempo, quando Ricardinho cruzou na medida para o meio da área, mas o camisa 9 finalizou mal, na marca do pênalti.

Por outro lado, o Águia buscava o gol pelo lado direito, sempre puxado por contra-ataques do camisa 21, Wander. O jovem jogador costumava fazer tabelinhas com Luam Parede, centroavante que fazia uma espécie de pivô na entrada da área.

Além disso, o Azulão chegava ao gol em jogadas de bola parada, todas elas lideradas por Balão Marabá, atleta mais experiente do time marabaense. Em pelo menos duas oportunidades, em cobranças de falta, o meia exigiu boas defesas de Thiago Coelho. Apesar disso, o arqueiro bicolor fechou a meta e garantiu o zero no marcador ainda na etapa inicial.

Segundo tempo

O Paysandu começou o segundo tempo melhor que o Águia e não tardou a abrir o placar, mas em um lance polêmico. Aos 7 minutos, Eltinho foi lançado pela esquerda e derrubado na entrada da área. A arbitragem não titubeou e assinalou pênalti, mas a marcação foi bastante contestada por jogadores do Azulão. Segundo eles, a falta existiu, mas foi fora da área.

Na cobrança, Mário Sérgio mandou a bola no canto esquerdo do goleiro Axel e abriu o placar para o Bicola. A partir disso, o Papão baixou as linhas de marcação e diminuiu o ímpeto ofensivo. Com isso, o Azulão cresceu na partida e começou a rondar a área alviceleste.

Entre os minutos 15 e 30 o Águia fez bastante pressão. Em pelo menos duas oportunidades, aos 25 e aos 26, o time de Marabá quase abriu o placar, em cruzamentos na área. No entanto, em ambas as chances, a finalização saiu ruim.

O Paysandu voltou a aparecer no jogo após a entrada de "sangue novo" na equipe. Jimenez e Fernando Gabriel saíram do banco e começaram a cadenciar o jogo, fazendo com que o relógio corresse mais depressa para o Papão.

No final, a estratégia do técnico bicolor, Márcio Fernandes, surtiu efeito e o Papão passou a controlar o resultado. O Azulão até chegou à área, mas teve as oportunidades impedidas pela defesa alviceleste. Resultado final: 1 a 0 para o Paysandu, que larga na frente por uma vaga na decisão do Campeonato Paraense.

Ficha técnica:

Data: 22/04/2023

Local: Estádio Zinho Oliveira

Hora: 17h

Árbitro: Klever da Costa Lobo

Assistentes: Jhonathan Leone Lopes e Carlos Eduardo Galeno Benevides

Gols: Mário Sérgio 10'/2T (PAY)

Cartões amarelos: Evandro, Balão Marabá e Danilo (AGM); Thiago Coelho, Genilson, Wanderson, Eltinho e Mário Sérgio (PAY).

Cartões vermelhos: Não houve

Águia de Marabá: Axel Lopes; Bruno Limão, David, Betão e Evandro; Castro (Wendel), Balão Marabá (Patrick), Danilo e Alan (Pablo); Luam Parede (Luan Santos) e Wander (Adauto). Técnico: Mathaus Sodré

Paysandu: Thiago Coelho; Edilson, Genílson (Jiménez), Wanderson, Filemon, e Eltinho; João Vieira (Kelvi), Geovane (Igor Fernandes) e Ricardinho (Fernando Gabriel); Vinícius Leite (Luis Phelipe) e Mário Sérgio. Técnico: Márcio Fernandes.