Paysandu anuncia contratação de dois destaques do Parazão 2023; veja quem são

Dois jogadores que disputaram o Campeonato Paraense de 2023 foram anunciados como reforços do Paysandu nesta quinta-feira (27). O clube anunciou, por meio das redes sociais, que o meia Juninho (ex-Tuna) e o atacante Gabriel Furtado (ex-São Francisco) devem reforçar o Papão durante a disputa do Brasileirão Série C.

A contratação de ambos os jogadores já havia sido antecipada pelo OLiberal.com há alguns dias. No entanto, o clube oficializou o vínculo com os atletas apenas nesta quinta, após assinatura do contrato.

Durante o Parazão, Juninho, de 24 anos, foi um dos destaques do campeonato jogando pela Tuna Luso. O atleta iniciou a carreira nas categorias de base da Desportiva Paraense, clube de Marituba. Após isso, o jogador teve passagens pelo Capital-TO, São Francisco, Paraense, Castanhal, Caeté, Tapajós, Amazônia Independente, São Raimundo e Chapadinha-MA.

Gabriel Furtado é o novo reforço do Paysandu (Divulgação)

Já Gabriel Furtado tem 21 anos e, em 21 partidas pelo São Francisco, marcou 10 gols e deu 13 assistências. O jogador foi o maior goleador do Boto Santareno na Segundinha de 2022 e no Parazão de 2023.

O Papão volta a campo pelo estadual neste sábado (29), às 19h, contra o Águia de Marabá, pelo duelo de volta das semis do Parazão. No entanto, os reforços só devem estrear pelo Bicola no início de maio, nos compromissos do time alviceleste pelo Brasileirão.