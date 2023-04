Finais do Parazão 2023 terão auxílio do VAR, afirma presidente da FPF

As finais do Campeonato Paraense de 2023 terão o auxílio do árbitro de vídeo. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (27) ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul.

De acordo com o mandatário do futebol no estado, serão indicados para a grande final árbitros do quadro local. No entanto, segundo ele, caso algum dos clubes finalistas requisite juízes de fora do estado, a questão será debatida.

"A FPF sempre vai apontar os nossos árbitros, pra que a gente possa desenvolve-los e prestigiá-los. Agora, caso algum clube se sinta desconfortável, isso pode mudar. Quando a final foi decida, vamos sentar com todos e conversar", disse Ricardo.

O Parazão 2023 está nas semifinais. No sábado (29), às 19h, o Paysandu encara o Águia, no Mangueirão, após ter vencido por 1 a 0 no jogo de ida. Já no domingo (30), às 17h, no Baenão, o Remo recebe o Cametá, depois de ter empatado em 1 a 1 no primeiro confronto. Ambas as partidas terão transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.