Paz selada! Presidente do Remo e prefeito de Cametá jantam antes de jogo

Acabaram as provocações. Após trocas de palavras fortes nos últimos dias, em relação ao estado do gramado do Parque do Bacurau, o prefeito de Cametá, Victor Cassiano, e o presidente do Remo, Fábio Bentes, selaram a paz.

O jantar foi realizado na quinta-feira (20), às vésperas do jogo (Arquivo Pessoal / Reprodução)

Acompanhados de dirigentes do Cametá e do Remo, Victor e Bentes jantaram na última quinta-feira (20). As equipes se enfrentam nesta sexta-feira (21), às 16h30, no estádio do município.

