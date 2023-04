Valendo vaga na final do Parazão, Cametá e Remo se enfrentam nesta sexta-feira, no Parque do Bacurau

Nesta sexta-feira começa a última fase de confrontos do Campeonato Paraense, que vai definir os dois times finalistas da edição de 2023. O primeiro embate da semifinal será entre Cametá e Clube do Remo, que jogam nesta sexta (21), a partir das 16h30, no estádio Parque do Bacurau. Já o duelo de volta está marcado para o próximo dia 30, às 17 horas, no estádio Evandro Almeida, o Baenão. O vencedor terá pela frente na final do Parazão o vencedor de Paysandu e Águia de Marabá, que fazem a outra semifinal.

Em linhas gerais, os dois times construíram campanhas sólidas ao longo do certame. O Leão Azul foi dono da melhor campanha até aqui, com um aproveitamento de 90% nos jogos com nove vitórias e apenas uma derrota, justamente para o maior rival, no encerramento da primeira fase. Mesmo assim, o ímpeto em campo não conseguiu evitar alguns problemas para o duelo desta sexta, que já é cercado de expectativa, graças a rivalidade criada entre os times nos últimos anos.

Para o confronto, o técnico Marcelo Cabo não poderá contar com o meia Pablo Roberto, expulso durante a partida contra o Caeté. Os demais homens de meio estão aptos. Muriqui, o artilheiro do time, também está relacionado e pode pintar entre os titulares. A maior segurança do treinador, no entanto, tem sido apontada nos últimos desempenhos do goleiro Vinícius. Contra o Caeté, o arqueiro teve participação decisiva e salvou o time em vários momentos de risco.

Aliás, o próprio técnico azulino disse estar em uma "sinuca de bico" em relação ao jogo desta sexta. A grande dúvida de Marcelo Cabo é definir se utilizará os titulares, correndo o risco de perder alguém para o jogo da Copa do Brasil, no próximo dia 26. Caso opte por não fazer isso, ele também perde a chance de testar novos contratados e jogadores com pouca rodagem na temporada. Assim, é mais provável que o Remo apareça em campo com um time mesclado entre aqueles considerados titulares e reservas.

Do outro lado, o Cametá está se afinando para o duelo, sob o comando do técnico Rogerinho Gameleira. Ao longo da história, Cametá e Remo travaram grandes duelos, incluindo uma final de Parazão em 2012, que acabou nas mãos do Mapará Elétrico, o segundo título na história do interior do estado. Desde então, todos os jogos realizados no estádio recebem grande público e a torcida pesa da mesma forma ocorrida nos jogos na capital.

Em relação ao time, Gameleira tem pelo menos sete jogadores amarelados, decorrente da partida contra o São Francisco, nas quartas de final. Apesar disso, o time conta com a disponibilidade do principal jogador do time e artilheiro na temporada, o centroavante Pilar, autor de seis gols em 10 partidas. O confronto desta sexta tem todos os ingredientes de um grande clássico e o primeiro episódio desta decisão pode garantir maior tranquilidade na partida de volta, no caldeirão azulino.

Ficha técnica:

Local: Parque do Bacurau

Hora: 16h30

Árbitro: Marco José Soares de Almeida

Assistentes: Márcio Gleidson Correia Dias e Helcio Araújo Neves

Cametá: Pedro Henrique; Osvaldir, Marcos, Taison, Rayro; George, Léo Pará, Ryan, Alexandre; Pet e Pilar

Técnico: Rogerinho Gameleira

Remo: Vinícius; Lucas Mendes, Ícaro, Diego Ivo, Leonan; Anderson Uchôa, Rodriguinho, Paulinho Curuá, Jean Silva; Rogério (Álvaro) e Fabinho.

Técnico: Marcelo Cabo