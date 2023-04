Remo x Cametá: Leão tem vantagem no duelo, que carrega polêmicas e final de Parazão histórica

O Remo encara o Cametá nesta sexta-feira (21) pelas semifinais do Parazão 2023 e carrega consigo com bom retrospecto diante do rival. Segundo levantamento realizado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o Leão venceu 13 das 29 partidas disputadas entre as equipes. A última derrota azulina, inclusive, ocorreu há oito anos.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Foi em 2015 a última vez que o Leão saiu de campo derrotado para o Cametá. Na ocasião, os clubes se enfrentaram em um amistoso, no Parque do Bacurau, e os donos da casa venceram por 2 a 0. O duelo ocorreu após o final do Parazão e serviu como preparação para o Time de Periçá, que disputaria a Série D do Brasileirão meses depois.

VEJA MAIS

Derrota traumática

Se levarmos em consideração a última derrota do Remo para o Cametá em jogos oficiais, a distância será ainda maior: 11 anos. Apesar disso, o duelo ainda está marcado na memória de muitos torcedores azulinos.

Em 2012, Remo e Cametá disputaram a final do Parazão. O duelo, que seria disputado em dois jogos, valia mais do que só o troféu de campeão, mas também uma vaga na Série D do Brasileirão e calendário garantido para o restante da temporada.

No jogo de ida das finais, o Mapará saiu vencedor por 2 a 1. No duelo de volta, o Leão abriu 2 a 0 de vantagem, mas sofreu o empate com o último gol saindo nos acréscimos do segundo tempo.

Disputa pela Série D

No campo, a vaga do Cametá para a Quarta Divisão parecia definida. No entanto, nos bastidores a discussão se manteve por mais algumas semanas. Alegando dificuldades financeiras, o Mapará enviou um ofício à CBF anunciando a desistência da competição. Com isso, o Remo, vice-campeão paraense, herdou a vaga.