Após derrota do Águia no Parazão, Luam Parede critica arbitragem: 'Favorecem muito Remo e Paysandu'

O Águia de Marabá terá um grande desafio pela frente se quiser chegar na sua terceira final de Campeonato Paraense. Depois de perder o primeiro jogo da semifinal em pleno Zinho Oliveira, o time do técnico Mathaus Sodré precisa reverter o placar de 1 a 0 no próximo sábado (29), quando enfrenta novamente o Paysandu, desta vez no estádio da Curuzu. A vitória bicolor, no entanto, não passou batido e um atleta do Águia decidiu externar todo o seu descontentamento com a arbitragem da partida.

Luam Parede não gostou nada da arbitragem de Klever Costa Toledo e dos assistentes Jhonathan Leone Lopes e Carlos Eduardo Galeno Benevides. "É muito difícil. Parece que os caras tinham que me quebrar para dar a falta. Na frente do quarto árbitro e ele não marcou. Aí, depois disso, originou um pênalti que nem foi pênalti, mas ele deu para os caras", criticou o centroavante.

A principal reclamação se baseia na marcação da penalidade convertida pelo Papão, aos 10 minutos do segundo tempo. O lance que antecede o gol tem origem na falta sofrida por Eltinho, na entrada da área. Apesar disso, as imagens da transmissão mostram que o lance aconteceu fora da área, o que tecnicamente invalidaria a marcação.

Luam Parede é um dos principais jogadores ofensivos do Águia, com três gols em nove jogos. Apesar do bom momento que vive no Azulão, ele continuou sua crítica e sobrou até para a dupla Re-Pa. "Nesse campeonato aqui eles favorecem muito Remo e Paysandu, aí fica difícil pra gente. Sonhamos em chegar, queremos jogar, mas somos prejudicados pela arbitragem, então fica difícil", disse.