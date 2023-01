Sem Parazão à vista, Castanhal e Tapajós se enfrentam em amistoso neste sábado (28); veja

Sem o Campeonato Paraense, que aguarda o julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), os clubes participantes continuam se movimentando atrás de amistosos para dar ritmo de jogo aos atletas. Neste final de semana, entram em campo para medir forças Castanhal e Tapajós.

A partida será disputada neste sábado, a partir das 10 horas, no Complexo Esportivo do Japiim, com entrada custando um quilo de alimento não perecível. Será o segundo amistoso do Japiim da Estrada, que tenta manter o embalo, depois de vencer o Tesla por 6 a 0 no último dia 14.

O Tapajós parte para o primeiro compromisso oficial da temporada, antes da estreia contra o Cametá, ainda sem data definida. Será a primeira oportunidade para o técnico Arthur Bernardes avaliar atletas, condicionamento físico, parte tática e as peças do atual elenco, que vem treinando desde o início de janeiro. Um pouco antes, o boto chegou a anunciar um amistoso contra o São Francisco, mas o Leão Santareno recuou alegando desfalques por questões médicas.

Do outro lado, o técnico Hermes Júnior observa o duelo para colocar à prova o trabalho desenvolvido até o momento. "A semana está sendo muito produtiva. Estamos aprimorando alguns comportamentos e conceitos que introduzimos desde o início dos trabalhos e demandam tempo para isso. Tudo em vista do nosso modelo de atuação", comenta.

Segundo ele, o Castanhal vai entrar em campo com a disposição da estreia. "Tem sido uma boa semana de trabalho, com ela toda pensada e planeada em cima do jogo. Estamos fazendo como se fôssemos estrear no Campeonato Paraense, para trazer os atletas mais perto da realidade possível. Temos amanhã o último treino, trabalhar com bolas paradas", finaliza.