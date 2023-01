Casa nova: Tapajós constrói estádio para usar no Parazão 2024

O Tapajós, clube que disputa a elite do Campeonato Paraense, deverá ter uma nova casa para mandar partidas no torneio do ano que vem. De acordo com o presidente da agremiação, Sandicley Monte, o Boto está construindo um estádio novo, em Santarém, com previsão de entrega para o próximo ano.

VEJA MAIS

A ideia, segundo Sandicley, é mandar jogos no novo estádio no Parazão de 2024. Neste ano, o clube vai usar como casa a Curuzu, estádio do Paysandu. A decisão foi tomada após um acordo entre Papão e Boto para utilização do espaço.

De acordo com Sandicley, o novo estádio está sendo construído no meio da floresta. O local conta com uma estrutura simples, mas com todos os requisitos necessários para receber uma partida de futebol profissional (bancos de reservas, vestiários e drenagem no gramado). O próximo objetivo, segundo o presidente, é construir arquibancadas no local.

Colosso do Tapajós

Outro estádio da região oeste do Pará também deverá ser entregue em 2024: o Colosso do Tapajós. De acordo com informações da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop), a nova arena terá capacidade para 23 mil torcedores.

Ainda segundo a Sedop, o Colosso do Tapajó deverá oferecer mais conforto para os torcedores e ter mais funcionalidade, além disso, um dos objetivos do governo é de que o espaço também possa receber eventos culturais.

O Colosso do Tapajós foi inaugurado em 1987 e como é o maior da região oeste do estado, recebe jogos dos clubes São Francisco, São Raimundo e Tapajós.